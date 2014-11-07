Делегация МИД провела в Париже новые встречи

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября пребывающая во Франции с рабочим визитом делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела двусторонние переговоры с председателем Комитета по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената, бывшим премьер-министром Франции Жан-Пьером Раффареном, исполнительным директором Французского агентства развития Жан-Марком Гравеллини.

Встречи были посвящены вопросам узбекско-французского взаимодействия. Стороны такжеи подтвердили взаимную заинтересованность в поступательном развитии сотрудничества в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана.

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