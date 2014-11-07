Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Франции обсудили вопросы сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября пребывающая с рабочим визитом в Париже делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым была принята министром иностранных дел и международного развития Французской Республики Лораном Фабиусом.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и приоритетные направления развития узбекско-французских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, деловой, культурно-гуманитарной и других сферах, опросы региональной и международной проблематики, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Афганистане.

По итогам переговоров министры поставили подписи подмежправительственными соглашениями об учреждении и условиях деятельности "Французского альянса Ташкента" и о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук.

В этот же день состоялся 9-й раунд двусторонних политических консультаций с участием заместителя руководителя Генеральной дирекции по политическим вопросам и безопасности МИД Франции Пьера Кошара, сообщает МИД Узбекистана.

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