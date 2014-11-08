Будущим медикам рассказали о проблемах трудовой миграции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. На днях в гостях у студентов Наманганского медицинского колледжа побывали представители органов внутренних дел Миршохид Собиржанов и Рустам Жураев. Они рассказали будущим медикам о положении дел в сфере трудовой миграции, используя при этом слайды и фотографии, плакаты и прочие наглядные пособия.

Офицеры, что все замечают строящиеся в области новые дома, новые машины, шумные свадьбы, а вот какой ценой все это достается и чем рискуют трудовые мигранты – никого особо не интересует. Они привели немало примеров, как наши земляки, попадаясь на удочку мошенников-работорговцев, оказываются в рабстве, подвергаются избиениям и издевательствам за рубежом, а по возвращении не могут получить свои честно заработанные деньги. Им приходится обращаться за помощью в органы милиции.

Еще один важный момент: многие трудовые мигранты почти не знают русского языка, законов страны пребывания, и поэтому часто вместо кучи денег в их паспортах появляется печать о депортации, и они возвращаются в Узбекистан не солоно хлебавши.

Директор колледжа, сенатор, депутат Наманганского городского Совета народных депутатов, Рахматилло Мухиддинов поблагодарил гостей за интересную беседу и предостерег студентов от необдуманных шагов.

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