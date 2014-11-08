Наманганские либерал-демократы провели "круглый стол" на тему выборов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. В центре политического просвещения при областном совете Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана в четверг состоялся "круглый стол" под девизом "Мой выбор – мое будущее".

В нем приняли участие члены фракции ЛДП в Законодательной палате Олий Мажлиса, депутаты областного, городского и районных Советов народных депутатов, члены молодежного крыла партии, преподаватели и студенты профессиональных колледжей.

Разговор шел о выполнении целевой программы партии и задач, выдвинутых Президентом Исламом Каримовым в "Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране", пропаганде обновляющегося законодательства, в том числе избирательного, а также повышении активности молодежи.

Выступили председатель областного совета партии, сенатор Солижон Муминов, председатель областной избирательной комиссии Шокиржон Мирзаахмедов, руководитель аппарата областного совета Носиржон Абдуллаев, заведующий отделом по работе с молодежью Мусохон Юсуфжанов.

Они обратили особое внимание собравшихся на обеспечение свободы избирательного права и важные этапы развития избирательного законодательства, роль молодежи в формировании гражданского общества и задачи партии в набирающей обороты избирательной кампании.

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