В наманганской школе прошел праздник урожая

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. В дни осенних школьных каникул ребята из школы № 49 Намангана не скучали. Учителя и родители организовали посвящение в первоклашки, Праздник букваря, школьные спектакли, походы и экскурсии. А в пятницу во 2 "д" классе прошел праздник урожая.

"Мы стараемся делать все, чтобы весело и интересно жилось нашим детям", – с гордостью говорит председатель родительского комитета класса Раиса Рахмонбердиевна Эргашева.

Актовый зал школы был украшен: воздушные шары, разноцветные листья и цветы. Сцена наполнена яркими сочными плодами, овощами и фруктами: и ягоды и орехи, бахчевые и бобовые, хлопок и шелк, словом, все, чем богата узбекская земля.

В красочных костюмах осени и дождя, фруктов и овощей, ярких, красивых национальных нарядах под аккомпанемент профессиональной пианистки Татьяны Михайловны Ахтуловой второклассники исполняют узбекские и русские народные танцы, разыгрывают сценки, читают стихи, поют песни, посвященные яркой золотой поре – времени сбора урожая.

УЗИНФОРМ