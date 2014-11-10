В Чирчике прошел международный турнир по дзюдо среди кадетов

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 8 по 9 ноября в Чирчике в колледже олимпийского резерва прошел традиционный международный турнир по дзюдо памяти Учкуна Мурадова среди кадетов, в котором приняли участие свыше 200 спортсменов из Узбекистана, США, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, боровшихся между собой за медали в 8 мужских и 8 женских весовых категориях.

Турнир является рейтинговым и дает баллы на квалификацию для участия в 3-х юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Нанкине в 2018 году.

В мужских состязаниях результаты поединков были следующими:

Весовая категория 1 место 2 место 3 место до 50 кг Хуршид Кадыров (Узбекистан) Фирдавс Назаров (Таджикистан) Шербек Худжакмкулов (Узбекистан) до 55 кг Шахбоз Нурматов (Узбекистан) Джавохир Мухаммадов (Узбекистан) Джахонгир Алмахаматов (Узбекистан) до 60 кг Артем Штурбабин (Узбекистан) Бехруз Амандавлатов (Узбекистан) Эльбек Улашов (Узбекистан) до 66 кг Эрадж Абдуллоев (Таджикистан) Салман Рамихудоев (Таджикистан) Мусобек Собиров (Узбекистан) до 73 кг Сардор Каримов (Узбекистан) Абдухамид Кучкаров (Узбекистан) Сухроб Эргашев (Узбекистан) до 81 кг Мухаммадкарим Хуррамов (Узбекистан) Намоз Баратов (Узбекистан) Аловиддин Джуракулов (Узбекистан) до 90 кг Урал Хусанов (Узбекистан) Ходжимашраб Рахмонов (Таджикистан) Рамазан Магомедов (Россия) свыше 90 кг Темур Рахимов (Таджикистан) Ардашер Мирзоев (Таджикистан) Бекназар Туракулов (Узбекистан)

Среди девушек результаты были следующими:

Весовая категория 1 место 2 место 3 место до 40 кг Гульнур Муратбаева (Узбекистан) - - до 44 кг Махлие Юлдашева (Узбекистан) Джахоной Туркманова (Узбекистан) Лобар Кувватова (Узбекистан) до 48 кг Абиба Абдужакинова (Узбекистан) Мукаддас Махамджанова (Узбекистан) Диера Келдиярова (Узбекистан) до 52 кг Шахноза Аманова (Узбекистан) Севинч Исокова (Узбекистан) Амина Мамедова (Узбекистан) до 57 кг Махлие Маннонова (Узбекистан) Аяулу Бердимуратова (Узбекистан) Гульноза Турдибаева (Узбекистан) до 63 кг Ирода Джуманова (Узбекистан) Манзура Базарбаева (Узбекистан) Зулайхо Абдалова (Узбекистан) до 70 кг Нодира Юлдашева (Узбекистан) Дильноза Камолова (Узбекистан) Насиба Юлдашева (Узбекистан) свыше 70 кг Феруза Юсупова (Узбекистан) Умида Саидова (Узбекистан) -

По итогам туринра первое место в общекомандном зачете досталось сборной Узбекистана.

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