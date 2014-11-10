В Чирчике прошел международный турнир по дзюдо среди кадетов

В Чирчике прошел международный турнир по дзюдо среди кадетов10.11.2014 14:18
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 8 по 9 ноября в Чирчике в колледже олимпийского резерва прошел традиционный международный турнир по дзюдо памяти Учкуна Мурадова среди кадетов, в котором приняли участие свыше 200 спортсменов из Узбекистана, США, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, боровшихся между собой за медали в 8 мужских и 8 женских весовых категориях.
Турнир является рейтинговым и дает баллы на квалификацию для участия в 3-х юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Нанкине в 2018 году.
В мужских состязаниях результаты поединков были следующими:
|Весовая категория
|1 место
|2 место
|3 место
|до 50 кг
|Хуршид Кадыров (Узбекистан)
|Фирдавс Назаров (Таджикистан)
|Шербек Худжакмкулов (Узбекистан)
|до 55 кг
|Шахбоз Нурматов (Узбекистан)
|Джавохир Мухаммадов (Узбекистан)
|Джахонгир Алмахаматов (Узбекистан)
|до 60 кг
|Артем Штурбабин (Узбекистан)
|Бехруз Амандавлатов (Узбекистан)
|Эльбек Улашов (Узбекистан)
|до 66 кг
|Эрадж Абдуллоев (Таджикистан)
|Салман Рамихудоев (Таджикистан)
|Мусобек Собиров (Узбекистан)
|до 73 кг
|Сардор Каримов (Узбекистан)
|Абдухамид Кучкаров (Узбекистан)
|Сухроб Эргашев (Узбекистан)
|до 81 кг
|Мухаммадкарим Хуррамов (Узбекистан)
|Намоз Баратов (Узбекистан)
|Аловиддин Джуракулов (Узбекистан)
|до 90 кг
|Урал Хусанов (Узбекистан)
|Ходжимашраб Рахмонов (Таджикистан)
|Рамазан Магомедов (Россия)
|свыше 90 кг
|Темур Рахимов (Таджикистан)
|Ардашер Мирзоев (Таджикистан)
|Бекназар Туракулов (Узбекистан)
Среди девушек результаты были следующими:
|Весовая категория
|1 место
|2 место
|3 место
|до 40 кг
|Гульнур Муратбаева (Узбекистан)
|-
|-
|до 44 кг
|Махлие Юлдашева (Узбекистан)
|Джахоной Туркманова (Узбекистан)
|Лобар Кувватова (Узбекистан)
|до 48 кг
|Абиба Абдужакинова (Узбекистан)
|Мукаддас Махамджанова (Узбекистан)
|Диера Келдиярова (Узбекистан)
|до 52 кг
|Шахноза Аманова (Узбекистан)
|Севинч Исокова (Узбекистан)
|Амина Мамедова (Узбекистан)
|до 57 кг
|Махлие Маннонова (Узбекистан)
|Аяулу Бердимуратова (Узбекистан)
|Гульноза Турдибаева (Узбекистан)
|до 63 кг
|Ирода Джуманова (Узбекистан)
|Манзура Базарбаева (Узбекистан)
|Зулайхо Абдалова (Узбекистан)
|до 70 кг
|Нодира Юлдашева (Узбекистан)
|Дильноза Камолова (Узбекистан)
|Насиба Юлдашева (Узбекистан)
|свыше 70 кг
|Феруза Юсупова (Узбекистан)
|Умида Саидова (Узбекистан)
|-
По итогам туринра первое место в общекомандном зачете досталось сборной Узбекистана.
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