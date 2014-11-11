В Ташкенте пребывает с визитом делегация Японии

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с парламентским заместителем министра иностранных дел Кэнтаро Соноурой, прибывшим в Ташкент для проведения переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-японского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, таких как диалог "Центральная Азия + Япония" и другие, а также расширения партнерских связей в области торговли и экономики, инвестиций и других сферах.

В тот же день японская делегация была принята в Минситерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества между двумя государствами, а также реализации совместных проектов в сфере энергетики. По итогам переговоров были приняты обменные ноты между правительством Республики Узбекистан и правительством Японии по финансированию проектов в энергетической отрасли Узбекистана в рамках программы "Официальная помощь развитию".

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