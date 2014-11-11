



Обсуждены вопросы развития узбекско-грузинского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Жгенти. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили практические вопросы, связанные с предстоящими узбекско-грузинскими контактами, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит главы грузинской дипмиссии во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся на прошлой неделе, 3 ноября, тогда встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также хода подготовки к предстоящим узбекско-грузинским контактам на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи