Обсуждены вопросы развития узбекско-грузинского сотрудничества

Обсуждены вопросы развития узбекско-грузинского сотрудничества11.11.2014 12:43
ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Жгенти.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили практические вопросы, связанные с предстоящими узбекско-грузинскими контактами, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что предыдущий визит главы грузинской дипмиссии во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся на прошлой неделе, 3 ноября, тогда встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также хода подготовки к предстоящим узбекско-грузинским контактам на различных уровнях.
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