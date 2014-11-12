В Ташкенте прошло заседание Американско-узбекской торговой палаты

ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. 11 ноября в Ташкенте было проведено очередное заседание Американо-узбекской торговой палаты (АУТП) - неправительственной некоммерческой организации, членами которой являются 17 ведущих компаний США, в том числе "Boeing", "General Motors", "General Electric", "Honeywell", "Rio Tinto", "Zeppelin", "Lockheed Martin", "Merck", "White & Case", "Solar Turbines", "FMN International", "Procter & Gamble", "Case New Holland Industrial" и другие. Для участия в заседании в Ташкент прибыла делегация во главе с председателем палаты Кэролин Лэмм.

В ходе заседания прошли презентации возможностей инвестиционного климата Узбекистана, предложений американских и узбекских компаний по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, среди которых были названы автомобилестроение и машиностроение, фармацевтика, нефтегазовая и нефтехимическая, химическая промышленность, производство электронной и электротехнической продукции, пищевая отрасль и другие.

Кроме того, как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, были обсуждены конкретные проекты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, нацеленного на дальнейшее укрепление взаимовыгодных деловых связей между ведущими компаниями США и Узбекистана, создание совместных предприятий по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внутреннем и внешних рынках.

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