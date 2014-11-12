В МИД Узбекистана прошла встреча с новым послом Малайзии

ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послома Малайзии Дато Норайни бинти Абд Хамид, вручившей копию своих верительных грамот.

В ходе беседы руководитель МИД и его гостья обсудили текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего укрепления узбекско-малазийских отношений в различных областях, прежде всего, в торгово-экономической и бизнес-сфере, перспективы сотрудничества в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур, а также подтвердили взаимное стремление к расширению межгосударственного взамодействия по линии парламента и МИД, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Напомним, что с октября 2008 года до июля текущего года главой малайзийской дипмиссии в Узбекистане являлся Абдул Азиз бин Харун.

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