Читай и говори по-немецки!

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. Посольство Германии в Ташкенте провело 10 ноября уже седьмой по счету конкурс на лучшее чтение среди учащихся, изучающих немецкий язык, школ-партнеров Германии в Узбекистане в здании академического лицея "Шайхонтохур" при Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.

Как сообщает отдел прессы и культуры диппредставительства ФРГ в Узбекистане, в конкурсе приняли участие 42 учащихся из 21 партнерской школы, которые были отобраны каждым учебным заведением во время внутришкольного отбора.

Навыки учащихся, которые включали в себя умение выразительно читать и понимать текст, оценивались двумя группами жюри, состоящими из представителей Гете-института, Центрального управления школ за рубежом, а также посольства Германии.

Победительницей группы "А" стала Камилла Салиева, учащаяся 1 курса лицея № 2 при УзГУМЯ в Ташкенте. Второе место заняла Севинч Умарова, ученица 9 класса школы № 60 в Ташкенте, а третье – Анастасия Хлопушина, учащаяся 1 курса лицея № 2 при УзГУМЯ в Ташкенте.

В группе "Б" первое место заняла Лола Мусаева, учащаяся 1 курса академического лицея № 2 при Ургенчском государственном университете, призерами стали Надира Юлдашова, ученица 9 класса школы № 6 (Нукус), и Муборак Мухаммедова, ученица 9 класса школы-интерната № 21 Андижанской области.

Данный конкурс стал традиционным мероприятием, которое посредством конкуренции мотивирует учащихся и поддерживает изучение немецкого языка, отмечает отдел прессы и культуры посольства Германии.

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