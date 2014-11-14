Новый посол Вьетнама посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам Фамом Ван Фао, вручившим копию своих верительных грамот.

Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях, а также были рассмотрены отдельные международные и региональные проблемы, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что до Фама Ван Фао главой дипмиссии Вьетнама в Ташкенте с июля 2011 по сентябрь нынешнего года являлся Ле Мань Луан.

УЗИНФОРМ