В МИД Узбекистана приняли посла Индонезии

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия Мохамадом Асрухином, завершающим свою работу в качестве главы дипломатической миссии в Ташкенте, на этом посту он пребывал с июля 2010 года.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщает МИД Узбекистана.

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