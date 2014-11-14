В РЦНК показали фильм о народном поэте Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. В рамках очередного мероприятия киноклуба при Российском центре науки и культуры в Ташкенте 12 ноября был показан документальный фильм о жизни народного поэта Узбекистана "Воспоминания об Александре Файнберге".

Эта картина была снята еще при жизни поэта известным кинорежиссером, драматургом, лауреатом Государственной премии Республики Узбекистан и другом семьи А. Файнберга Джасуром Исхаковым, отмечает пресс-служба РЦНК в Ташкенте.

Также в исполнении курсантов и волонтеров РЦНК прозвучали стихи Александра Файнберга.

На вопросы почитателей творчества поэта ответила вдова Александра Файнберга Инна Коваль.

Сегодня Александра Файнберга помнят, любят и продолжают читать. Он остался с нами в своих сонетах, поэмах и стихотворениях, искренность которых не может не волновать уже при первом прочтении.

В дар Российскому центру науки и культуры в Ташкенте Инна Коваль передала поэтический сборник "Лист" А. Файнберга, который был опубликован в 2008 году.

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