Таиландские кубки достались наманганским ватерполистам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. С победой вернулись из Таиланда команды Наманганской области по водному поло. И девушки, и юноши завоевали главные призы на Кубке "Phuti Anan-2014", состоявшемся в столице этой страны.

Наши коллективы на этом турнире одержали победы во всех матчах, что и обеспечило им первые места. Девушки опередили в итоге сильные команды военно-морского флота Таиланда, Сингапура и Малайзии. А юноши – сборную ВМФ Таиланда, Сингапура, Гуама и Филиппин.

Этот турнир завершился 9 ноября. А несколькими днями ранее наши ватерполисты приняли участие в розыгрыше Кубка принцессы Чулабхорн, прошедшем также в Бангкоке.

Девушки в предварительном турнире обыграли первую команду "Чулабхорн акватик клуб" – 11:4, второй коллектив этого клуба они просто разгромили – 25:5, но уступили "Ченгду спортс юниор" (Китай) – 5:18. Это поражение и не позволило нашим девушкам сыграть в главном финале. Но в матче за третье место они уверенно разобрались с "Чулабхорн акватик клуб-В" – 18:8. А победили китаянки.

Юноши уступили один мяч команде колледжа святого Томаса (Шри Ланка) – 5:6, последовательно победили таиландский "Чулабхорн акватик клуб" – 13:8 и сингапурский "Outram" – 13:5 и попали в финал. Увы, взять реванш у шриланкийцев не удалось, ребята из колледжа святого Томаса победили еще увереннее – 11:6 и завоевали Кубок принцессы Чулабхорн.

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