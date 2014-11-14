Как защищаются права слабовидящих в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 13 ноября, в Наманганском областном специализированном информационно-ресурсном центре для слепых прошло несколько мероприятий, посвященных Международному дню слепых.

Сначала перед членами общества слепых выступили гости – представители областной федерации обществ по защите прав потребителей, которые прокомментировали многие положения Закона Узбекистана "О защите прав потребителей", дали ценные рекомендации по поведению в тех или иных ситуациях.

"Это очень полезная для нас лекция, ведь с началом отопительного сезона возросла активность контролеров горгаза и других коммунальных служб. А проверить справедливость их претензий очень трудно, особенно слабовидящим гражданам", – говорит один из участников мероприятия Ахадхон Мирзаахмедов.

А после серьезной части прошли дружеские матчи по шахматам, шашкам и домино, при этом участники шумно разбирали подробности шахматных баталий.

Стоит отметить, что в библиотеке общества слепых Намангана имеется большой выбор литературы по шахматам, притом на азбуке Брайля, поэтому все шахматисты теоретически подготовлены очень хорошо.

УЗИНФОРМ