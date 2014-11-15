Туракурганские гимнастки покоряют Олимп

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сразу в трех соревнованиях приняли участие в конце октября – начале ноября юные воспитанницы школы художественной гимнастики № 36 Туракургана, сумев завоевать 6 медалей.

Правда, начало было не слишком удачное – в открытом областном турнире "Самаркандские звездочки" близко к пьедесталу подобралась только 7-летняя Самира Исакова. Она заняла четвертое место – выступление без предмета ученицы 2 "б" класса школы № 52 Намангана судьи оценили в 8,35 балла.

Но уже в Карши на открытом турнире "Гузаллик маликалари" ("Маленькие принцессы") сразу 3 девочки поднялись на пьедестал. Самира Исакова и Зебо Хамракулова (школа № 48 Намангана) получили "бронзу", а Дилобар Мансурова (школа № 58) – серебряную медаль.

Почти также успешно выступили на весьма представительном турнире "Кубок Камолота" в Ташкенте. В столице уже упомянутые Самира Исакова и Зебо Хамракулова вместе с Хулкарой Эгамбердиевой (школа № 28 Туракургана) завоевали бронзовые медали в своих возрастах в упражнении без предмета.

"Эти турниры проводятся для малышек – не старше 9 лет. Их основная цель – дать соревновательный опыт самым юным "художницам", – поясняет директор школы художественной гимнастики № 26 Гульчехра Собирова.

Сейчас 4 лучших гимнастки – Мафтуна Каримова (школа № 12 Туракургана), Гульбахор Яхшибаева (школа № 3 Туракургана), Кумушой Эркинова (школа № 64 Чуста) и Мадина Ходжаева (школа № 58 Намангана) – готовятся к областному этапу игр "Умид нихоллари".

А недавно они стали победительницами и призерами турнира Фонда развития детского спорта Узбекистана в Намангане.

Мафтуна Каримова и Мадина Ходжаева разделили первое место в многоборье среди девочек 2000 года рождения, Гульбахор Яхшибаева заняла второе место среди девочек 2001 года рождения, а Кумушой Эркинова в этой же группе стала третьей.

В конце ноября эти девочки примут участие сначала в открытом чемпионате Ферганской области по программе кандидатов в мастера спорта в многоборье, а затем – в Навои, где пройдет крупный традиционный международный турнир памяти мастера спорта международного класса по художественной гимнастике Анастасии Берестецкой. Ожидается участие "художниц" из России, Испании, Казахстана и других стран.

Успехи всего несколько лет работающей в райцентре школы художественной гимнастики, как видим, налицо. Но они во многом достигаются не благодаря, а вопреки. Как говорит тренер Ирина Ким, в основном финансируют поездки девочек родители, лишь иногда удается выбить деньги у спонсоров стараниями директора школы. Одна поездка, между прочим, обходится в полмиллиона сумов, добавляет Ирина. И не каждый любящий свое чадо родитель может выложить такую сумму.

Другая проблема, с которой сталкиваются юные "художницы", – инвентарь. Хороший костюм для выступлений в соревнованиях удается купить за кругленькую сумму в пару сотен долларов, а ведь помимо естественного желания девочек выглядеть перед публикой красивой, внешний вид гимнастки тоже оценивается. Да что там говорить, если даже обруч стоит 150 тысяч сумов! Опять же в турнирах нет мелочей, и малейшая деталь может привести к снижению оценки, что обесценивает труд гимнасток.

"Помощи от таких организаций, как областной филиал Фонда развития детского спорта и подобных ему, мы не дождались. Хорошо хоть родители наших девочек скидываются и покупают булавы, обручи, ленты и другие предметы – по одному на всех. Во время соревнований девчонки передают их из рук в руки", – рассказывает Ирина Ким.

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