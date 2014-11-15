



В Намангане прошло открытое первенство по теннису



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В среду на кортах комплекса "Дустлик" завершилось открытое первенство по теннису на призы специализированной детско-юношеской спортшколы № 2. Участвовали игроки из трех областей Ферганской долины. Во всех возрастных категориях победили представители Наманганской области. Среди старших юношей сильнейшим стал Ш. Абзалов, ребят 2000 – 2001 годов рождения – Д. Дехканов, а самых младших – А. Дадабаев. Также бесспорным было преимущество наманганских девушек. Главные награды завоевали Ш. Тухтаматова (1995 – 1999), В. Шлейн (2000 – 2001) и А. Котрухова (2002 – 2003). Призовые места также в основном достались местным игрокам. Отметим успех гостьи из Андижана М. Собировой среди девушек 2000 – 2001 годов рождения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи