Смотр юных музыкальных дарований прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В четверг в концертном зале Наманганского колледжа искусств состоялся областной этап конкурса молодых исполнителей "Созлар навоси" ("Голос мелодий"), организованный Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана.

Этот конкурс проводится ежегодно в целях выявления и воспитания юных талантов, повышения культурного уровня молодежи, пропаганды и развития традиций узбекского национального искусства.

"Конкурс открывает широкие возможности для талантливой, музыкально одаренной молодежи. Главное, их ждет признание слушателей", – говорит член жюри, преподаватель колледжа искусств А. Саматов.

Конкурсанты состязались в различных номинациях: исполнение на духовых, струнных, ударных инструментах – пикало, сурнае, рубабе, дутаре, дойре, гиджаке, танбуре и других. Главным условием конкурса было отсутствие фонограммы.

В концерте участвовали молодые таланты со всех районов области. Высокое мастерство художественного исполнения продемонстрировали К. Юлдашбаев, Г. Хусанова, О. Саттаров, М. Икрамов, Н. Абдулбориев, Ш.Таиров, У. Нематов, М. Турсунов, А. Убаев.

Победители областного этапа будут представлять свое творчество на республиканском конкурсе в декабре.

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