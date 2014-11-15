Открылась выставка "Образование и профессия-2014"

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября в Ташкенте в отеле "Дедеман Силк Роад" открылась ежегодной выставки "Образование и профессия-2014", на которой были представлены вузы Российской Федерации.

Отметим, что выставка состоялась при содействии представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

Вузы РФ, а среди них были Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, Омский государственный университет путей сообщения, Московский государственный областной гуманитарный университет (МГОГИ), Финансово-технологическая академия города Королев и впервые принимавший в ней участие Российский университет дружбы народов, представили презентации своих учебных заведений, ознакомили с научными программами и провели регистрацию желающих участвовать во вступительных испытаниях, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.

Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане, доктор исторических наук, профессор Виктор Шулика рассказал также о перспективах сотрудничества с Российским центром науки и культуры в Ташкенте, где организована бесплатная дополнительная подготовка молодежи Узбекистана к поступлению в вузы Российской Федерации. По его мнению, это расширит гуманитарное сотрудничество России и Узбекистана и послужит укреплению дружбы между двумя странами.

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