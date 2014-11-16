Сформирован список кандидатов в депутаты в Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. Своих кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов выдвинули и организации всех четырех политических партий Наманганской области.

Отметим растущее представительство среди выдвинутых кандидатов в народные избранники женщин. Тем более что отечественное законодательство предусматривает 30-процентную квоту для них при формировании кандидатских списков.

Например, из выдвинутых областной конференцией Народно-демократической партии (НДПУз) 11 кандидатов в депутаты Олий Мажлиса – четверо представительниц прекрасного пола, областная организация социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") включила в число кандидатов две женщины.

Партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") подошла к выдвижению нестандартно, проведя нечто вроде праймериз – первичных выборов. Сначала во всех 11 округах по выборам в Олий Мажлис по Наманганской области были выдвинуты 33 человека – по три на каждый округ. А уже затем по итогам голосования из них были отобраны 11, которые и внесены в список кандидатов.

Стоит сказать, что все партии воспользовались квотами по максимуму: и в Олий Мажлис, и в областной Кенгаш народных депутатов они выдвинули кандидатов во всех округах.

В городской и районные Кенгаши, правда, как можно предположить, не во всех округах будет полный набор кандидатов. Например, как сообщили корреспонденту Узинформа в облсовете партии "Адолат", в местные органы власти выдвинуто примерно 330 кандидатов, а в партии "Миллий тикланиш" – 358, ненамного меньше своих представителей в депутаты выдвинула областная организация НДПУз.

Помимо политических партий, в выборах принимает участие и Экологическое движение, имеющее квоту 15 депутатских мандатов в Олий Мажлисе. 25 октября областное отделение этой организации провело конференцию, на которой были избраны 25 делегатов на республиканскую конференцию. Она состоится в день голосования 21 декабря, в этот день будут избраны депутаты парламента от партий и 15 представителей от Экодвижения.

УЗИНФОРМ