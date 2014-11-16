Выставка работ талантливой молодежи Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. В рамках реализации Государственной программы в Молодежном центре города Намангана в четверг прошло мероприятие под девизом "Миллий либосларниниг бир куни" ("День национальной одежды").

Главная его цель – предотвратить распространение среди молодежи вредных привычек: курения, употребления алкоголя, пропаганда здорового образа жизни.

Активное участие приняли члены кружков при Молодежном центре "Юные дизайнеры" и "Наманганские нихоллари" ("Наманганские ростки"). Особое внимание привлекла вышивка и одежда из бекасама Шахнозы Мирахмедовой. Работы ее ученицы молодого дизайнера Мадины Манязовой – национальная и современная одежда отличается высоким профессионализмом. Также она создала детскую коллекцию одежды, сама сшила костюмы для юных дарований, которые вышли на сцену.

Кружковцы продемонстрировали также свои знания и творческий потенциал, представив свои работы, с помощью которых рассказали о возникающих у детей проблемах и путях их решения.

Ученица школы № 29 города Намангана талантливая Зайнаббегим Иброхимова – активный член кружка "Ёш рассомлар" ("Юный художник"). Выставка её рисунков привлекла особое внимание зрителей.

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