Представитель МИД Южной Кореи посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с начальником Бюро по делам Европы МИД Республики Корея Ха Тэ Ёком, прибывшим в Ташкент для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества. Встреча прошла при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Южной Кореи в Узбекистане Ли Ук Хёна.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также рассмотрены предложения по графику предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана.

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