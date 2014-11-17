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В Узбекистане завершилась регистрация кандидатов в депутаты
17.11.2014 19:29

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошло очередное заседание, на котором был рассмотрен вопрос о регистрации кандидатов на предстоящие в декабре выборы в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и порядке проведения предвыборной агитации. Заседание прошло под председательством главы ЦИК М.Абдусаломова.

Повестка дня заседания включала в себя подведение итогов проверки предоставленных политическими партиями документов для регистрации кандидатов в депутаты Законодательной палаты на их соответствие требованиям законодательства, рассмотрение вопроса о порядке проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидатами в депутаты, в том числе с использованием средств массовой информации, возможностей наружной рекламы и других форм и методов предвыборной агитации, утверждение образцов избирательного бюллетеня и избирательного листа по выборам депутатов и другие вопросы, относящиеся к полномочиям Центризбиркома, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов 2014 года.

По итогам заседания были приняты постановления "О предвыборной агитации политических партий, кандидатов в депутаты в период избирательной кампании по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан"№ 635 и О регистрации кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан” № 634.

Сегодня по результатам заседания комиссии была дана пресс-конференция для отечественных и иностранных журналистов, на которой было отмечено, что все мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты Законодательной палаты осуществлены политическими партиями в строгом соответствии с требованиями законодательства, в обстановке гласности и открытости, а регистрация кандидатов в депутаты завершилась в установленные законом сроки.

Прозвучала информация о том, что среди зарегистрированных кандидатов в депутаты женщины составляют 31,8%, что соответствует статье 22 Закона "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан", гласящей, что число женщин должно составлять не менее 30 процентов от общего числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от политической партии.

Среди кандидатов в депутаты нижней палаты парламента представители сферы образования составляют 26,5%, производственной сферы – 20,2%, экономисты – 20,8%, правоведы – 14,2%, работники системы здравоохранения – 10,1%. Все имеют высшее образование, обладают большим жизненным опытом. 21,7% кандидатов в депутаты имеют ученую степень доктора или кандидата наук. 13,8% ранее избирались депутатами.

Также сообщалось о начале этапа предвыборной агитации, для чего в целях обеспечения для кандидатов в депутаты, политических партий в период предвыборной агитации равных условий использования СМИ, права политических партий выступать с программой своей будущей деятельности постановлением Центризбиркома определен алфавитный порядок их выступлений в средствах массовой информации.

Кроме того, кандидатам будут созданы все необходимые условия для встреч с избирателями. В соответствии с последними изменениями в избирательном законодательстве собрания избирателей проводятся политическими партиями самостоятельно.

В завершение пресс-конференции было подчеркнуто, что создание всем кандидатам в депутаты, политическим партиям равных и широких возможностей для справедливой и открытой предвыборной борьбы будет способствовать обеспечению здоровой конкуренции на основе политического плюрализма.

УЗИНФОРМ

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