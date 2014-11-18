Депутаты обсудили ход исполнения Государственного бюджета на текущий год

ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло заседание фракции СДПУ "Адолат", на котором обсуждался вопрос исполнения Государственного бюджета Республики за истекшие 9 месяцев года.

В заседании принимали участие члены фракции, ответственные сотрудники ряда министерств, ведомств и организаций, а также журналисты СМИ. Заседание прошло под председательством заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководителя фракции С.Т.Турсунова. По вопросу повестки дня заседания был заслушана информация заместителя министра финансов М.Мирзаева.

Согласно озвученным на мероприятии данным, в отчетный период в сравнении с аналоничным периодом прошлого года валовой внутренний продукт страны возрос на 8,1%. Объемы производства продукции промышленности выросли на 8,4%, сельского хозяйства на 6,8%, строительных работ – на 18,9%.

Из Государственного бюджета на финансирование расходов социальной сферы и на социальную поддержку населения было выделено 13 313,6 млрд. сумов, что составляет 59,3% от общего объема расходов.

Основную часть расходов социальной сферы составили расходы, направленные на обеспечение и развитие образовательных учреждений. Так, на содержание и развитие учреждений образования, составляющих основную часть или 58,6 расходов на социальной сферы выделено 7 560,7 млрд. сумов. В частности, дошкольным образовательным учреждениям выделены ассигнования в размере 852,3 млрд. сумов, общеобразовательным школам – 4 208,9 млрд. сумов, детским домам, детским городкам и SOS – 20,5 млрд. сумов, мероприятиям по внешкольным работам, спортивным и прочим методическим учреждениям – 215,0 млрд. сумов и школам музыки и искусства – 107,4 млрд. сумов.

В рамках Государственной программы "Год здорового ребенка" в целях обеспечения качественной подготовки детей к школе для родителей, чьи дети не посещали дошкольные образовательные учреждения, разработаны и изданы 430 тысяч комплектов иллюстрированных пособий на сумму 3,7 млрд. сумов.

Кроме того, на развитие науки в отчетном периоде выделено 113,9 млрд. сумов, или на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В том числе, 69,2 млрд. сумов на финансирование приоритетных направлений государственных научно-технических программ по отраслям, 12 млрд. сумов – на финансирование программ инновационных разработок, 25,2 млрд. сумов - на содержание учреждений и уникальных объектов, обслуживающих науку, остальные 7,4 млрд. сумов – на другие расходы, связанные с развитием науки.

В рамках осуществления программы создания рабочих мест и обеспечения занятости за 9 месяцев текущего года созданы 777,8 тысяч новых рабочих мест, из них 465 тысяч в сельской местности.

За 9 месяцев текущего года доходы Государственного бюджета составили 22 589,6 млрд. сумов, расходы – 22 444,0 млрд. сумов. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1% к ВВП.

На развитие здравоохранения из Государственного бюджета направлено 3 151,2 млрд. сумов. В том числе, на предоставление амбулаторных (профилактических) услуг направлено 924,1 млрд. сумов (29,3% от общей суммы средств на эту сферу).

По итогам заседания и обсуждения была определена позиция фракции, сообщает пресс-служба национального парламента.

УЗИНФОРМ