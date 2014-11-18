В МИД Узбекистана приняли делегацию КНР

ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с делегацией Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, прибвышей в Ташкент во главе с заместителем начальника отдела внешних связей Чжоу Ли. Встреча прошла при участии Посла КНР в Узбекистане Сунь Лицзе.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках прошедших 8-10 сентября 2013 года в Ташкенте и Самарканде и 19-20 августа 2014 года в Пекине узбекско-китайских переговоров на высшем уровне, а также состоялся обмен мнениями по отдельным международным и региональным вопросам, в том числе в контексте новых инициатив КНР, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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