Новый посол Индии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послома Республики Индия Викрамом Кумаром Дораисвами, вручившим главе внешнеполитического ведомства копию своих верительных грамот.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и приоритетные направления развития узбекско-индийского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, актуальные региональные и международные проблемы, а также подтвердили заинтересованность в расширении взаимной торговли, реализации имеющегося значительного потенциала по созданию совместных проектов в различных отраслях экономики, активизации контактов в культурно-гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, что с сентября 2011 по июль 2014 года главой индийского посольства в Ташкенте являлся Анумул Гитеш Сарма.

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