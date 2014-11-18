



Обсуждены отдельные вопросы узбекско-американских отношений



ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джорджем Кролом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам узбекско-американских отношений, включая график и повестку дня предстоящих двусторонних мероприятий, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит посла США в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 31 октября. Тогда состоялся обмен мнениями по рабочим вопросам двусторонних отношений, в том числе предстоящим консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи