Смотр музыкальных "ростков надежды" прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Наманганском областном музыкальном театре драмы и комедии имени А. Навои прошел областной этап ставшего традиционным в Узбекистане республиканского конкурса "Нихол" под лозунгом "Мы, дети Родины – ростки надежды".

Мастерство в пяти основных номинациях демонстрировали воспитанники различных музыкальных школ и направлений из всех районов области.

Юные артисты в исконно узбекских национальных костюмах исполняли народные мелодии на флейте, бас-дутаре, рубабе, гижжаке, дойре.

Музыкальное сопровождение профессиональных пианистов усиливало красоту звучания истинно народных музыкальных инструментов.

Особый восторг публики вызвало живое исполнение оперных и эстрадных произведений, классических народных песен. Каждое выступление неизменно сопровождалось восторженными аплодисментами гостей.

Праздник искусств завершился торжественным награждением победителей областного этапа конкурса и большим гала-концертом призеров, обладателей премии "Нихол" и приглашенных артистов.

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