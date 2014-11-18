Проект Ассоциации детей и семей представлен в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. За 9 месяцев текущего года на грант Общественного фонда поддержки ННО и других институтов гражданского общества в 14 млн. сумов Наманганское отделение Ассоциации поддержки детей и семей Узбекистана создало швейный цех, оснащенный современным оборудованием, компьютером.

В субботу состоялась торжественная презентация этого проекта Наманганского отделения Ассоциации поддержки детей и семей (ранее – Детский фонд). Партнерами по реализации замысла выступили областное управление юстиции, областное региональное отделение Независимого института мониторинга формирования основ гражданского общества (НИМФОГО) и СМИ.

В ходе презентации выступила председатель ассоциации Гулсора Рапигалиева, которая рассказала о целях и задачах проекта. Далее состоялась демонстрация швейных изделий, изготовленных работницами мастерской.

Представители органов юстиции и НИМФОГО дали высокую оценку проделанной работе.

В завершение праздника наставнику молодежи Маргубе Тураевой и другим активистам были вручены почетные грамоты и ценные подарки, около 30 женщин и девушек, овладевших нужной специальностью, получили сертификаты.

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