Благотворительная акция для больных диабетом состоялась в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. Больные сахарным диабетом дети получили в воскресенье по коробке инсулина и подарки спонсоров, а 30 ребятам были вручены глюкометры (измерители уровня сахара в крови).

Акция, организованная при участии облздрава и фармацевтических компаний, отделения фонда "Соглом авлод", была приурочена к отмечаемому 14 ноября Всемирному дню диабета.

Врачи-эндокринологи Махмуджон Каюмов, Мусохон Хамидов и Уткир Икрамов разъяснили ребятам, как распознать клинические признаки диабета, пользоваться глюкометрами, соблюдать правила профилактики, которые основаны на принципах здорового образа жизни: не переедать и не накапливать лишний вес, больше двигаться, соблюдать диету.

Затем провели викторину по признакам диабета, концерт с участием мастеров искусств и чаепитие.

Всего по данным облздрава в Наманганской области Узбекистана насчитывается 15 тысяч больных диабетом, из них 153 ребенка.

"Мы стараемся окружить их вниманием и заботой, и мы очень благодарны представительствам известных компаний "Берлин Хеми", "Фармак", "Авентис", "Санафи" и других, которые приняли живейшее участие в этом мероприятии", – говорит главный эндокринолог Наманганской области Тохир Шокиров.

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