В Намангане готовятся к выборам

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. В школе № 8 Намангана идет интенсивная подготовка к выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, в областной и городской Советы народных депутатов.

По решению областной избирательной комиссии здесь разместился 17-й Маргиланский избирательный округ по выборам в облсовет и 86-й избирательный участок.

"В работе по подготовке к этому важнейшему событию задействован практически весь коллектив школы. Учителя занимаются регистрацией избирателей, ведут разъяснительную работу среди населения", - рассказывает заместитель директора школы № 8 по духовно-просветительской работе Н. Азизова.

Помещение для голосования уже оснащено необходимой мебелью и наглядной агитацией. Чтобы все прошло без нареканий и в соответствии с нормами законодательства, в школе оборудован медпункт, комната матери и ребенка, комната отдыха и прочее необходимое. Не забыто и резервное освещение на случай отключения подачи электроэнергии.

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