Как снизить число ДТП на дорогах?

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. Хотя сотрудники УБДД Наманганского облУВД ведут пропагандистскую работу, бывают в махаллях, школах и колледжах, автопредприятиях, автошколах "Ватанпарвар" и "Автокадр", а также на пятаках, где собираются частные автоизвозчики, число дорожно-транспортных происшествий в области велико.

Так, старший инспектор УБДД майор Дониер Туланов приводит следующие данные. За 10 месяцев текущего года произошло 379 ДТП (примерно 60 % от общего числа ДТП) с участием пешеходов, погибло около 70 человек.

Например, житель Учкурганского района Аброр М. не сумел обеспечить безопасность движения, двигаясь на автомашине по дороге Учкурган – Наманган, и сбил двенадцатилетнюю девочку, которая скончалась в больнице. Примерно так же погиб еще один житель Уйчинского района.

"Нередко пешеходы также нарушают правила дорожного движения, переходят проезжую часть в неположенном месте, что частенько им дорого обходится", – говорит инспектор.

Особое внимание, по его словам, обращается на разъяснение вновь принятых законов и Правил дорожного движения. В последнее время принят ряд дополнений и изменений в Кодекс об административной ответственности Узбекистана, которые усиливают ответственность за лихачество.

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