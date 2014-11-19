



Обсуждены практические аспекты узбекско-японских отношений



ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като. В ходе переговоров стороны обсудили практические аспекты двусторонних отношений в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба министерства. Напомним, что предыдущий визит японского посла в МИД Узбекистана состоялся 25 августа. Тогда стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и ходе реализации ранее достигнутых договоренностей, рассмотрели перспективы развития сотрудничества как в рамках многосторонних структур, так и в плане осуществления совместных инвестиционных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи