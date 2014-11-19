Президент Швейцарии посетит Ташкент

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября в Узбекистан прибывает с визитом Президент, министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дидье Буркхальтер.

В ходе пребывания в Ташкенте глава Швейцарии проведет переговоры на высшем уровне с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым, на которых будут обсуждены состояние и перспективы развития узбекско-швейцарских отношений, вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ, актуальные региональные и международные проблемы. По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.

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