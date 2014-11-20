Президент России посетит Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Президент Российской Федерации Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов 15 государств, среди которых был и новый глава дипломатической миссии Узбекистана в Москве Акмал Камалов.

В ходе аудиенции глава российского государства поздравил послов с назначением на ответственную должность. Обращаясь к послу Узбекистана, Владимир Путин сказал: "В нынешнем году мы отметили знаменательную дату в российско-узбекских отношениях – 10-летие подписания Соглашения о стратегическом партнерстве. За этот период удалось выйти на действительно серьезные результаты практически во всех областях двустороннего сотрудничества. По приглашению Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова планирую в декабре посетить Ташкент. Несомненно, этот визит будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних отношений и укреплению стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - сообщает пресс-служба президента РФ.

Напомним, что Акмал Камалов отбыл в Москву в конце октября, чтобы сменить Зиядуллу Пулатходжаева, пребывавшего в данной должности с июня 2010 года. До назначения на пост посла А.Камалов являлся первым заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана (с 2011 года).

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