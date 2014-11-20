Выставка "Белая роза" откроется в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 20 ноября, впервые в Ташкенте откроется выставка "Белая роза", посвященная студенческому сопротивлению гитлеровскому режиму в Германии 1942-1943 годов.

Экспозиция, проводимая представительством Россотрудничества в Узбекистане, пройдет в Духовно-административном центре Ташкентской и Узбекистанской епархии (Свято-Успенский кафедральный собор). Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Отмечается, что "Белая роза" была единственной крупной группой Сопротивления, действовавшей в университетах Германии и состояла из мюнхенских студентов. Создателем и лидером группы "Белая роза" был молодой военный врач Александр Шморель, который отказался от принятия присяги на верность Гитлеру.

Ведя антигитлеровскую пропаганду, студенты сочиняли и распространяли листовки, наносили на стены домов лозунги "Долой Гитлера!" и "Свобода!". Сегодня "Белая роза" стала во многих странах символом чести и отваги.

Лидер этой группы Александр Шморель был приговорен к смертной казни 19 апреля 1943 года Народной судебной палатой рейха. Он погиб в возрасте 25 лет в мюнхенской тюрьме Штадельхайм.

А. Шморелю посвящены книга оренбургского автора Игоря Храмова "Русская душа Белой розы" и фильм режиссера Саввы Кулиша "В поисках Белой розы".

Русской православной церковью А. Шморель (Александр Мюнхенский) 4 февраля 2012 года причислен к лику святых. Герой Сопротивления также прославлен в Германской епархии Русской православной церкви за границей, как местночтимый святой.

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