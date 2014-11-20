В национальном парламенте обсуждено исполнение Государственного бюджета

ТАШКЕНТ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание, на котором заместитель министра финансов М.Мирзаев и заместитель председателя Комитета Законодательной палаты по бюджету и экономическим реформам С.Отамуратов представили отчет об исполнении Государственного бюджета Республики за истекшие 9 месяцев года.

Исполнение Госбюджета предварительно обсуждалось на заседаниях всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана, ряда комитетов Законодательной палаты Олий Мажлиса с участием представителей Министерства финансов, других заинтересованных ведомств.

На заседании было отмечено, что в отчетный период, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года главный финансовый документ страны исполнен с профицитом. Темпы прироста валового внутреннего продукта составили 8,1 процента, объемов производства промышленной продукции – 8,4 процента, сельского хозяйства – 6,8 процента, розничного товарооборота – 14,2 процента.

В результате осуществляемых системных мер с начала текущего года созданы 777,8 тысячи новых рабочих мест, из них в сельской местности – 465 тысяч. Большое внимание уделялось реализации Государственной программы "Год здорового ребенка", на финансирование которой из всех источников было направлено 4,2 триллиона сумов и 200 миллионов долларов. В отчетный период своевременно финансировались сферы здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта, поддержки уязвимых слоев населения. Выделенные значительные бюджетные средства позволили реализовать меры, нацеленные на последовательное улучшение благосостояния населения путем дальнейшего повышения размеров заработной платы, стипендий, пенсий и социальных пособий. Общие расходы на социальную сферу составили 13313,6 миллиарда сумов, средний размер пенсий, стипендий и социальных пособий относительно января текущего года вырос на 12 процентов.

Также на обеспечение профессиональных колледжей расходными материалами и необходимым сырьем для проведения учебно-практических занятий было направлено 8 миллиардов сумов.

Расходы, направленные на культуру, спорт и средства массовой информации возросли на 19,8 процента.

На развитие науки было выделено 113,9 миллиарда сумов, что на 11,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В том числе 69,2 миллиарда сумов было направлено на финансирование приоритетных направлений государственных научно-технических программ по отраслям. Большие средства выделялись также на финансирование программ инновационных разработок, содержание учреждений и уникальных объектов, обслуживающих науку, другие расходы, связанные с ее развитием.

Расходы на охрану окружающей среды по итогам 2013 года составили 122,8 миллиарда сумов, а за 9 месяцев 2014 года – почти 320 миллиардов сумов. При этом увеличивается удельный вес средств Государственного бюджета, выделенных на улучшение атмосферного воздуха и водных ресурсов, строительство очистных сооружений для сточных вод, охрану растительного и животного мира, экологические мероприятия в Приаралье, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, сохранение биологического разнообразия, сбор отходов и их утилизации.

С учетом мнений, высказанных в ходе всестороннего обсуждения, депутаты утвердили отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за январь-сентябрь и приняли соответствующее постановление.

В ходе заседания депутаты рассмотрели также в первом чтении законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование правовой базы проводимых в стране реформ в различных сферах жизни общества. В частности, законодатели обсудили:

проект Закона "Об инвестиционных и паевых фондах", разработанный в соответствии с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране и призванный стимулировать создание в стране системы коллективного инвестирования, мобилизацию временно свободных денежных средств и направление их на финансирование различных сфер национальной экономики.

проект Закона "О защите детей от информации, оказывающей вредное воздействие на их физическое и духовное развитие", разработанный в соответствии с Государственной программой "Год здорового ребенка" и направленный на четкое определение законодательных гарантий и организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому, психическому, социальному, нравственному и духовному развитию.

После всестороннего рассмотрения депутаты одобрили основные положения вышеупомянутых законопроектов и приняли их в первом чтении, сообщает информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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