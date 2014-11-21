Глава МИД Узбекистана провел встречу с президентом Швейцарии

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Президентом, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дидье Буркхальтером, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом. В мероприятиях принял участие Посол Швейцарии в Узбекистане Николя Брюль.

Встреча была посвящена обмену мнениями по региональной и международной повестке дня, обсуждению актуальных аспектов двусторонних отношений, вопросов взаимодействия в рамках ОБСЕ.

По итогам переговоров стороны поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарской Конфедерации, который определяет формы и основные направления регулярных межмидовских консультаций, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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