Узбекистан и Латвия провели консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 19 по 21 ноября в Риге состоялись двусторонние консультации на уровне правовых структур министерств иностранных дел Узбекистана и Латвийской Республики, организованные в соответствии с межмидовской Программой сотрудничества на 2014–2016 годы.

В ходе консультаций стороны провели инвентаризацию договорно-правовой базы двусторонних отношений, обменялись мнениями по проектам совместных документов, находящихся на рассмотрении сторон, а также согласовали общий перечень международных договоров и документов, подписанных между двумя государствами, сообщает МИД Узбекистана.

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