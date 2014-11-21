В Узбекистане повышен размер заработной платы и социальных выплат

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий", которым предписывается в целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан Республики:

1. Повысить с 15 декабря 2014 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,1 раза.

2. Установить с 15 декабря 2014 года на территории Республики Узбекистан минимальные размеры:

заработной платы – 118 400 сумов в месяц;

пенсии по возрасту – 231 575 сумов в месяц;

пособия инвалидам с детства в размере 231 575 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 142 100 сумов в месяц.

3. Определить, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 15 декабря 2014 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.

4. Министерству финансов совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета, обеспечить своевременный пересчет размеров пенсий, стипендий и должностных окладов работников бюджетных учреждений и организаций исходя из положений настоящего Указа.

5. Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Хозрасчетным предприятиям и организациям производить с 15 декабря 2014 года повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, установленной настоящим Указом, за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

6. Признать с 15 декабря 2014 года утратившим силу, за исключением пункта 6, Указ Президента Республики Узбекистан от 31 июля 2014 года №УП-4639.

7. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.

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