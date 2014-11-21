Южнокорейский посол посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены практические вопросы предстоящих двусторонних контактов, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что предыдущий визит главы южнокорейской дипмиссии в Ташкенте в МИД Узбекистана состоялся 17 ноября, тогда посол сопровождал прибывшего с визитом в страну начальника Бюро по делам Европы МИД Республики Корея Ха Тэ Ёка.

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