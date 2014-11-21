



Узбекский лидер отправляется в Казахстан



ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов отправляется с двухдневным официальным визитом в Казахстан. Визит будет предпринят по приглашению казахского лидера Нурсултана Назарбаева. В ходе пребывания в Астане глава Узбекистана примет участие в двусторонних переговорах на высшем уровне, в ходе которых будет обсужден широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи