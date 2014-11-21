В Ашхабаде открылся Саммит глав правительств стран Содружества Независимых Государств

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Туркменистана открылось заседание Саммите глав правительств стран Содружества Независимых Государств, для участия в котором в Ашхабад отправился первый заместитель премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова. 20 ноября он был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития туркмено-узбекских отношений, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

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