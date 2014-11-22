Президент Узбекистана принял лидера Швейцарии

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречус Президентом, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дидье Буркхальтером, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом из Туркменистана.

В ходе аудиенции лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, взаимодействия по линии ОБСЕ и других международных организаций.

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