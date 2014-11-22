В Наманганской области начался месячник пожарной безопасности

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 20 ноября в Наманганской области, как и по всей стране, стартовал месячник пожарной безопасности, проводимый согласно постановлению Кабинета Министров Узбекистана и решению хокима области.

"В эти дни сотрудникам всех подразделений пожарной безопасности приходится работать в усиленном режиме, быть всегда готовыми выехать по тревоге, а также вести работу по пропаганде правил пожарной безопасности в учебных заведениях и махаллях, предприятиях и т.д.", – говорит инспектор ОПБ Наманганского РОВД, младший сержант Нозимжон Рахмонов.

Проведение месячника по традиции приурочено к началу отопительного сезона, подчеркивают в УПБ облУВД. Ибо именно в это время растет число опасных нарушений правил пожарной безопасности, в частности, подключение к газовым магистралям с помощью резинового шланга, использование моторчиков для высасывания газа, газовые плиты работают круглые сутки.

По данным статистики, примерно половина пожаров в частном жилом секторе происходит именно из-за нарушений правил эксплуатации отопительных печей, неисправных дымоходов.

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