Антифашистская выставка "Белая роза" прошла в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. На выставке "Белая роза" в Духовно-административном центре Ташкентской и Узбекистанской епархии был продемонстрирован документальный фильм российского телеканала "Звезда" о героях студенческого движения в Мюнхене.

Их подвиг останется в истории, как образец мужества и отваги молодых людей, неравнодушных к судьбе своей нации и народов, пострадавших в Великой Отечественной Войне.

Проведенная Представительством Россотрудничества в Узбекистане 20 ноября 2014 года историко-документальная выставка, включающая архивные материалы студенческого антифашистского движения "Белая роза" в 1942 – 1943 годах открывает цикл мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов.

С приветственным словом к организаторам и гостям международной выставки, которая уже побывала в 5 странах мира, обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Узбекистане Нейтхарт Хёфер-Виссинг, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане, доктор исторических наук, профессор Виктор Шулика, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Владыка Викентий.

Президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия", член правления фонда "Белая роза", писатель и переводчик Игорь Храмов рассказал об истоках движения и передал в дар почетным гостям выставки свои опубликованные материалы на эту тему: книгу "Русская душа Белой розы" и протоколы допросов активистов антифашистской группы "Белая роза".

Выставка вызвала большой интерес у посетителей, среди которых были иностранные дипломаты аккредитованных в Республике Узбекистан представительств зарубежных стран, ученые Института истории Академии наук Республики Узбекистан, представители Ташкентского Фонда ветеранов войны и труда "Нуроний", профессорско-преподавательский состав столичных вузов, журналисты печатных и электронных СМИ, творческая интеллигенция, студенческая молодежь, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

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