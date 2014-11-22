Престольный праздник прошел в храме архангела Михаила

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 21 ноября, для наманганского храма архангела Михаила был особый день – прошло празднование в честь архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Также прихожане получили возможность прикоснуться к частице мощей и иконе преподобного Сергия Радонежского.

Божественную литургию провел руководитель Ферганского благочинного округа отец Владислав. Завершающим аккордом службы стал крестный ход с хоругвями с изображением святого.

В своей проповеди он отметил, что "Бог дает нам свободу выбора, но по этой свободе и по делам нашим он и будет судить о человеке. Мы имеем великих союзников, великих друзей, которые рядом с нами, – ангелов, молящихся за нас, наших заступников пред Богом".

Отец Владислав также пожелал, чтобы не нарушалась добрая традиция собираться в дни больших праздников верующим со всей долины.

Настоятель храма архангела Михаила отец Сергий сказал: "Архистратиг небесный Михаил – он покровитель всего и вся доброго, он изображается с мечом, самый главный защитник наш".

Как гласит Библия, начальником ангелов является Архистратиг Михаил, а ангелы помогают людям в их жизни, молятся за них Богу, содействуют их спасению. Традиция отмечать день архангела Михаила идет с начала IV века.

Большинство ангелов выбрали послушание Богу. В ангельской иерархии девять чинов, из которых самые старшие – Серафимы и Херувимы, окружающие Престол Божий. Каждому христианину дается при крещении ангел-хранитель.

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