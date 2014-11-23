Глава Наманганской области внес изменения и дополнения в доходы и расходы местного бюджета

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области своим решением внес некоторые изменения в доходы и расходы местного бюджета на текущий год. Об этом сообщает информационная служба.

Как отмечается в документе, он принят на основании статьи 146 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, а также утвержденной приказом Министерства финансов Узбекистана № 29 от 26 марта 2001 года, инструкции "О поквартальном распределении объемов плановых годовых расходов, предусмотренных бюджетами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, и порядке учета изменений, вносимых в процессе исполнения бюджета по финансированию мероприятий и организаций", а также принимая во внимание обращение областного финансового управления № АО/02-7/2231 от 15 октября 2014 года.

Изменения в параметры местного бюджета области вносятся в соответствии с извещениями Министерства финансов Республики № 424 от 4 июля 2014 года, № 429 от 8 июля 2014 года, № 455 от 14 июля 2014 года, № 469 и 491 от 18 июля 2014 года, № 504 от 24 июля 2014 года, № 517 от 29 июля 2014 года, № 537 от 6 августа 2014 года, № 557 от 8 августа 2014 года, № 569 от 11 августа 2014 года, № 592 от 20 августа 2014 года, № 601, 631 и 732 от 15 августа 2014 года, № 617 от 21 августа 2014 года, № 645 от 25 августа 2014 года, № 671 и 718 от 26 августа 2014 года, № 690 и 700 от 28 августа 2014 года, № 746 и 761 от 29 августа 2014 года, № 681 от 30 августа 2014 года, № 775 от 3 сентября 2014 года, № 787 от 9 сентября 2014 года, № 798 от 16 сентября 2014 года, № 805 от 19 сентября 2014 года, № 815 от 22 сентября 2014 года, № 820 от 24 сентября 2014 года, № 855 от 26 сенятбря 2014 года, № 836 и 846 от 29 сентября 2014 года, № 871 от 30 сентября 2014 года и с заключениями областного финансового управления.

В этой связи областному финансовому управлению поручено внести изменения в утвержденные планы доходов и расходов на третий квартал 2014 года.

Это решение вносится на утверждение очередной сессии областного Совета народных депутатов.

Контроль за его выполнением возложен на заместителя хокима области Н. Хайиталиева.

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