



Узбекский лидер отправился в Казахстан



ТАШКЕНТ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отбыл с визитом в Казахстан. В течение 2 дней лидеры обеих стран проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. По итогам узбекско-казахской встречи на высшем уровне будет подписан ряд двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи